Mujer policía golpea y patea a una civil en Oaxaca; ya fue suspendida

La policía ya fue suspendida de su cargo. Foto: Gettyimages

En Salina Cruz, Oaxaca, se registró un nuevo caso de abuso policial, luego de que una mujer policía fuera captada agrediendo a una civil que ya estaba sometida.

Aunque el caso ocurrió el pasado domingo 24 de agosto, en la colonia San Pablo Sur, el video del hecho se ha viralizado en redes sociales en las últimas horas.

Captan a mujer policía golpeando a detenida en Oaxaca

En el video se observa cómo la oficial, de complexión joven y con el cabello recogido en una coleta, golpea e incluso patea a la mujer vestida de rojo mientras era subida a la patrulla con ayuda de otros elementos. Testigos que presenciaron el arresto reclamaron a los elementos, señalando que la detenida no se resistía.

“¡No le pegues, por qué la golpeas, si la señora está tranquila!”, se escucha en la grabación que se viralizó en plataformas digitales.

Suspenden a policía de Oaxaca tras difusión del video

Horas más tarde, el Gobierno Municipal de Salina Cruz emitió un comunicado en el que confirmó que la intervención policial se originó a partir de un reporte al 911, donde se acusaba a la mujer detenida de agredir con un arma blanca a su propia hija.

Sin embargo, las autoridades reconocieron que la actuación de la agente no se apega a los protocolos de la corporación, por lo que fue suspendida temporalmente mientras se realizan las investigaciones correspondientes. El caso será turnado al Consejo de Honor y Justicia para deslindar responsabilidades.

El Ayuntamiento recalcó que condena cualquier acto de abuso de autoridad y aseguró que continuará trabajando por mantener una corporación policial profesional y respetuosa de los derechos humanos.

