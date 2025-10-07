Niña se salva de explosión de pirotecnia en plena Calenda en Oaxaca

GENERANDO AUDIO...

La menor se encuentra bien. Foto: Cuartoscuro

Una niña se salvó tras una explosión de pirotecnia ocurrida durante una calenda en el Centro Histórico de Oaxaca de Juárez. El momento quedó grabado en video y muestra cómo la menor baja del vehículo apenas segundos antes de que un cohete estalle violentamente.

Aunque el incidente ocurrió el 22 de septiembre, durante el festejo por el 51 aniversario del Sindicato Autónomo de Empleados y Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez, las imágenes comenzaron a circular en redes sociales hasta hace unas horas.

Video: niña se salva de explosión en Calenda de Oaxaca

En el clip se observa a la menor, vestida con jeans y blusa lila, sentada en la parte trasera de una camioneta adornada con papel maché y pirotecnia. En cuestión de segundos, desciende del vehículo tras percibir humo y enseguida se ve cómo comienza una fuerte explosión, lo que provoca gritos y confusión entre los asistentes.

La niña fue corriendo a los brazos de una mujer que se la llevó lejos de la toma.

De acuerdo con la prensa local, la detonación causó una llamarada y una nube de humo, mientras padres corrían para alejarse del área. Elementos de la Cruz Roja acudieron al sitio para atender a las personas que sufrieron crisis nerviosa, aunque no se reportaron heridos de gravedad.

La grabación generó indignación y reclamos hacia las autoridades municipales por la falta de medidas de seguridad. “La tragedia no ocurrió, pero pudo ser mortal”, expresaron usuarios, quienes cuestionaron “¿Dónde estaban Protección Civil y Seguridad Pública?”

