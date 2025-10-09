Oaxaca celebra el festival del mole de caderas 2025 el fin de semana

GENERANDO AUDIO...

El mole de cadera es un platillo de temporada. Foto: Cuartoscuro / Archivo

La temporada de mole de caderas inició, por ello, en entidades como Oaxaca se realizan festividades sobre este platillo tan popular y delicioso.

¿Qué se sabe del festival de mole de caderas 2025?

El platillo es originario de Puebla; sin embargo, en Oaxaca también se prepara y se festeja con el Festival de Mole de Caderas 2025, el cual se realizará este 10, 11 y 12 de octubre del presente año.

El lugar es en la Plaza de la Danza en Oaxaca de 12:00 a 18:00 horas y forma parte de las actividades en la entidad.

“Te compartimos el programa de actividades que se realizará del 10 al 18 de octubre en Oaxaca de Juárez, Huajuapan de León, San Pedro y San Pablo Teposcolula, Villa de Tejúpam de la Unión y Tlaxiaco. Disfruta danzas, música, cocina ancestral y el legado ancestral de los pueblos y comunidades de la Mixteca”.

Así que ya lo sabes, pon en tu lista de pendientes visitar el Festival de Mole de Caderas 2025 en Oaxaca

Algunas características del mole de caderas

Ingredientes: además de la carne de chivo, lleva chiles secos (como guajillo y pasilla), especias, chocolate, almendras, semillas de calabaza y otros condimentos típicos de los moles poblanos

Preparación: la carne se cuece primero para ablandarla, y luego se mezcla con la salsa de mole hasta que se integren bien los sabores

Tradición: se consume principalmente en los meses de octubre y noviembre, coincidiendo con la temporada de cosecha y las festividades de Día de Muertos, ya que se considera un platillo especial para compartir en familia y con la comunidad

Acompañamientos: suele servirse con tortillas, arroz o pan, dependiendo de la costumbre local

El mole de caderas no es sólo un platillo, sino también un símbolo de la gastronomía del centro del país, muy ligado a la cultura y tradición de la región.