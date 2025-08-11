Oaxaca exige suspensión de venta de huaraches de Adidas por apropiación cultural

GENERANDO AUDIO...

Adidas vende huaraches y es acusado de apropiación cultural de Oaxaca. Foto: Adidas

Esta mañana, el gobierno de Oaxaca informó qué medidas tomaría por la apropiación cultural de los huaraches de Yalalag por parte de Adidas. Durante la conferencia de este 8 de agosto de 2025, se abordó la polémica generada por el uso indebido del diseño tradicional de Villa Hidalgo Yalalag por parte del diseñador Willy Chavarría.

El gobernador Salomón Jara Cruz dejó claro que Oaxaca no permitirá la apropiación cultural de sus comunidades originarias, y anunció acciones concretas para proteger a los artesanos y su patrimonio ancestral.

Oaxaca pide suspensión de venta de huaraches de Adidas por apropiación cultural

En la conferencia de prensa, Erick Ignacio Fabián, presidente municipal de la comunidad zapoteca de Villa Hidalgo Yalalag, emitió un pronunciamiento contra la producción y venta del calzado llamado “Oaxaca Slip On”, que “copia sin permiso el tejido tradicional del huarache local, una herencia que se transmite de generación en generación”.

En un oficio formal, la comunidad exigió a Adidas y a Willy Chavarría suspender inmediatamente la producción y comercialización del modelo que afecta su identidad y economía, y anunció que más tarde, habrá una mesa de diálogo con autoridades municipales, estatales y federales para negociar el respeto y la propiedad intelectual cultural.

Durante la misma rueda de prensa, el gobernador Jara denunció públicamente el plagio y pidió directamente a Adidas detener la promoción del calzado, además de reconocer y acreditar a los artesanos originarios.

También destacó que la empresa y el diseñador aceptaron su error y mostraron disposición para dialogar y reparar el daño

Crearán el “Registro Estatal del Patrimonio Cultural de las Comunidades Indígenas y Afromexicanas”

Por su parte, el secretario de Economía, Raúl Ruiz Robles, anunció la creación del “Registro Estatal del Patrimonio Cultural de las Comunidades Indígenas y Afromexicanas“, con credencialización y marca colectiva. Así, cada par de huaraches vendido llevará el nombre de su comunidad y artesano, fortaleciendo la economía local y evitando futuras apropiaciones indebidas. De acuerdo con el funcionario, las comunidades podrán registrar sus productos.

Finalmente, el gobernador enfatizó que Oaxaca no puede permitir que “la riqueza cultural de hoy sea objeto de plagio mañana”. Destacó que no es la primera vez que diseños oaxaqueños son usados sin permiso, por lo que es urgente proteger el legado artístico de sus pueblos originarios con leyes y convenios claros.

