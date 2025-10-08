Oaxaca reporta 753 casos acumulados de virus Coxsackie

GENERANDO AUDIO...

Oaxaca alertó por un brote de virus Coxsackie . Foto: Getty Images

El estado de Oaxaca registró, en su último informe sanitario, 753 casos acumulados del virus Coxsackie, de acuerdo con el secretario de Salud, Efrén Emmanuel Jarquín González. La autoridad sanitaria pidió a la población mantener las medidas de prevención e identificar los síntomas a tiempo para evitar nuevos contagios.

Durante la conferencia matutina de ayer, 7 de octubre, el titular de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) explicó que actualmente circulan las cepas A5, A15 y A17. Esta infección, que afecta principalmente a niños y niñas menores de cinco años, es controlable y no pone en riesgo la vida, aunque requiere atención médica oportuna y aislamiento temporal.

¿En qué municipios de Oaxaca reportan casos del virus Coxsackie?

De acuerdo con los SSO, el virus ha tenido presencia en 45 municipios oaxaqueños, originando 753 casos, de los cuales 409 permanecen activos.

Aunque dentro de su informe no precisó las entidades municipales en las cuales hay casos, de acuerdo con medios locales, al momento las siguientes demarcaciones presentan Coxsackie:

Valles Centrales: 140 casos

Istmo de Tehuantepec: 114 casos

Tuxtepec: 70 casos

Mixteca: 44 casos

Sierra de Oaxaca: 41 casos

El funcionario pidió a docentes, madres y padres de familia reforzar la revisión diaria de los menores antes de ingresar a las aulas, especialmente si presentan fiebre, ampollas en la boca o erupciones en manos y pies.

Tratamiento del virus Coxsackie

El tratamiento, señaló, incluye analgésicos, antiinflamatorios, hidratación constante y la aplicación de cremas antihistamínicas, además del aislamiento de 7 a 10 días. Si los síntomas se prolongan por más de una semana, debe realizarse una revaloración médica pediátrica.

Finalmente, las autoridades estatales exhortaron a mantener una higiene personal adecuada, lavarse las manos con frecuencia y desinfectar superficies en escuelas y guarderías. Además, se han reforzado los filtros sanitarios e información preventiva en planteles educativos de nivel básico.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]