Oaxaca, sin clases: 800 mil alumnos afectados por paro indefinido de la CNTE

Mientras los maestros de la Sección 22 adheridos a la CNTE intensifican sus movilizaciones en la Ciudad de México, en Oaxaca más de 800 mil alumnos que cursan su educación básica en casi 12 mil escuelas, cumplirán mañana una semana sin clases…

El paro indefinido de la CNTE que comenzó el pasado 15 de mayo con la conmemoración del Día del Maestro, causa incertidumbre en padres y madres de familia.

Mientras algunos confían en que el problema magisterial se destrabe, otras mamás buscan clases particulares para que sus hijos no retrasen su plan de estudios.

Otros más reciben las tareas que les mandan los maestros de sus hijos…

“No, pues sí, prácticamente si nos dejan tarea para no, así para ir avanzando, porque no se sabe hasta cuándo va a continuar el paro espérate, pues ojalá se resuelva y ya este regresen a clases, no porque también son ya es el último mes casi lo que vienen y lo que queda de mayo y junio”.

“Ahorita que no tenemos clase, que no hay clase, no me preocupo porque la niña llenó toda la semana, la llevó a un curso de dos de la tarde, tres de la tarde, precisamente para ayudarla para ahora que entre a la secundaria, ella ya va a salir”.

Felicita Fuentes. Madre de familia.