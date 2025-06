Este martes, trabajadores del sector salud iniciaron un paro de labores y mantienen cerrados siete hospitales y 180 clínicas de la región del Istmo en Oaxaca.

Los integrantes de la Subsección 02 de la Sección 35 del Sindicato de Trabajadores de la Secretaría de Salud se declararon en Asamblea Permanente, lo que significa el cierre de las instalaciones de la Jurisdicción Sanitaria con sede en Juchitán, así como todos los hospitales y las clínicas del Istmo.

Los trabajadores denuncian la falta de insumos, medicamentos, equipos y personal médico en los hospitales y clínicas, problema que dicen enfrentar desde la transición de los Servicios de Salud al IMSS Bienestar.

Exigen, entre otros puntos, la destitución del director de Administración de los Servicios de Salud de Oaxaca, Alejo Esaú Ramírez, así como la destitución de todos los directivos de unidades hospitalarias de la región.

Por el cierre de hospitales y clínicas, sólo se otorgan servicios de urgencias.

“Todas las unidades estamos muy mal, en un deterioro realmente ya extremo, se podría decir. No contamos con lo básico necesario, no contamos con insumos, no contamos con medicamentos, material de curación, ya no tenemos servicio de laboratorio. Nuestra unidad no cuenta con autoclave, lo que ha derivado, desde ya hace más de tres, cuatro meses, en que se tengan que diferir muchas cirugías…”, señaló Carlos León Díaz, delegado sindical del Hospital General de Juchitán.