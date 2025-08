Periodista de Oaxaca denuncia amenazas de muerte del alcalde de Mitla

El periodista y director del medio Informando a Oaxaca, Heber Elorza, dio a conocer que fue amenazado de muerte por el presidente municipal de Mitla, Esaú López Quero, a quien responsabiliza de presunto nepotismo por incluir a familiares y parte de su cabildo en la delegación de Mitla que participó en la Guelaguetza 2025.

Heber Elorza difundió una carta dirigida a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y al gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, solicitando su intervención y protección ante las presuntas amenazas directas por parte del alcalde.

El periodista denunció en su portal de noticias, que tiene más de 35 mil seguidores, que recibió una llamada telefónica directamente del presidente municipal de Mitla, quien, presuntamente, amenazó con matarlo y hacerlo desaparecer.

UnoTV solicitó una entrevista presencial con la autoridad señalada; sin embargo, en llamada telefónica, López Quero indicó que se reserva su derecho de réplica y negó las acusaciones del reportero.

“Estoy haciendo mi trabajo, haciendo mi chamba, tranquilo, echándole ganas. Lo que estamos haciendo ya son chismes de él, de esa persona. Ni lo conozco al señor, ni una vez lo he visto en mi vida… y no, no me presto a la extorsión, nada más… Nadie en su sano juicio hace eso. Pero bueno, me está haciendo publicidad gratis”, declaró Esaú López Quero, presidente municipal de San Pablo Villa de Mitla.