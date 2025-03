En la ciudad de Oaxaca, en el viernes de Samaritana, la tradición indica que, en las puertas de cada templo, oficina o negocio, se coloquen puestos multicolores para regalar aguas frescas a quien lo solicite.

Se celebra cada año durante el cuarto viernes de Cuaresma para rememorar de una forma muy oaxaqueña, el pasaje bíblico que relata cuando una mujer de Samaria, obsequió agua a Jesús.

Con sabores como tuna con horchata, melón, tamarindo y chilacayota, entre otras frutas de temporada, hubo suficientes opciones para escoger.

Y a la hora extrema del calor, con una temperatura de hasta 29 grados, es gratificante recibir un vaso con agua fresca y natural.

“No, delicioso, me estoy hidratando riquísimo, además se nota que hicieron las aguas con mucho cariño y están extra refrescantes.”

La hora de saborear comenzó a las 12 del día, con un mensaje del arzobispo de Antequera quien llamó a saciar la paz en las comunidades oaxaqueñas.

“Necesitamos que nuestros pueblos se reconcilien para que ya no haya enfrentamientos, para que ya no haya pugnas, para que ya no haya muertes, como las que sucedieron hace unos días.”

Pedro Vásquez / arzobispo de Oaxaca.