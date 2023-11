Policías emboscados en Oaxaca quedaron en medio de una disputa agraria

Emboscada en Oaxaca. Foto: Cuartoscuro | Ilustrativa

La Secretaría de Gobierno de Oaxaca confirmó el asesinato a balazos de cinco personas, entre ellas, tres autoridades municipales y dos policías investigadores de la Fiscalía de Oaxaca, en una emboscada ocurrida en el paraje Santuario Las Aves, ubicado en el municipio de San Miguel El Grande, en la región mixteca de Oaxaca.

¿Cómo fue el ataque en la región mixteca de Oaxaca en el que murieron dos policías?

El ataque, informó Jesús Romero López, secretario general de Gobierno de Oaxaca, es resultado de una disputa agraria entre las comunidades de San Miguel El Grande en contra de sus paisanos de Llano Guadalupe, por la posesión de 2 mil 300 hectáreas.

“El trasfondo de muchos de estos conflictos agrarios y hago comillas, en los cuales se justifican otro tipo de actividades ilícitas y lo tengo que decir, hay tráfico de armas, hay narcotráfico, hay talamontes involucrados que no permiten que de manera sana las comunidades puedan resolver sus conflictos”. Jesús Romero López, secretario general de Gobierno de Oaxaca.

Informó que antes del ataque se les exhortó a las autoridades municipales a no acudir al sitio en disputa, pero hicieron caso omiso de las advertencias.

“Le pedimos a los fallecidos que se retiraran de la zona, 10:00 de la mañana, no puedo exhibirlo aquí, pero la Fiscalía lo tiene y no se salieron. Hablamos con la otra parte que actuaran con respeto, que no los involucraran, que no hubiera una reacción, y hubo silencio”. Jesús Romero López, secretario general de Gobierno de Oaxaca.

Una de las víctimas mortales de la emboscada fue Román Cruz Murillo, hermano de la cineasta y actriz mixteca Ángeles Cruz, quien frente al ataúd de su familiar envió este mensaje al Gobierno de Oaxaca a través de su cuenta de Instagram.

“Advertimos de que estábamos en peligro, señor gobernador, usted nos dijo que íbamos a estar seguros y hoy estoy enterrando a mi hermano, renuncie si no puede con el cargo”. Ángeles Cruz, cineasta oaxaqueña.

Ángeles Cruz ganó el Colón de Oro a la mejor película de la edición 49 del Festival de Huelva de Cine Europeo por su película “Valentina o la Seguridad”.

