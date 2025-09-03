GENERANDO AUDIO...

La última playa virgen de Puerto Escondido, Punta Colorada, está en peligro debido a un proyecto turístico que busca edificarse en una zona de reserva ecológica del municipio de San Pedro Mixtepec, en Oaxaca.

Y es que en el año 2023 un juez concedió la suspensión definitiva para la edificación de un complejo turístico en Punta Colorada, donde se ubica esta playa del municipio de San Pedro Mixtepec, en Oaxaca.

Punta Colorada, en riesgo por proyecto turístico

De acuerdo con los activistas, el plan incluye la construcción de siete lotes hoteleros, cinco comerciales y 13 residenciales en una superficie de 111 hectáreas. Advierten que el desarrollo afectaría la flora y fauna local, además de privatizar el acceso a la playa.

“Este tipo de explotación implica un gran daño ambiental porque esta zona, estas 111 hectáreas de Colorada, son la última parte de selva baja caducifolia en Puerto Escondido, la última parte verde”.

Almendra Gómez Leyva, activista de la asociación Salvemos Colorada

Punta Colorada, última playa virgen de Puerto Escondido. Foto: Cuartoscuro

Ambientalistas alertan por daños a la fauna

Biólogos locales señalan que la construcción generaría deforestación, uso excesivo de iluminación y una transformación total del paisaje natural.

“El desarrollo tiene muchos impactos, primero la deforestación, segundo la iluminación excesiva y tercero la transformación total de una zona natural a una urbana”. Alison Raymundo Pérez, encargada del campamento tortuguero Punta Colorada

La zona es hábitat de murciélagos, lagartos y especies de tortugas golfina y laúd, ambas en peligro de extinción.

“Más que desarrollo, es un despojo porque este tipo de hoteles privatizan la playa y limitan el acceso a los locales para su disfrute”. Almendra Gómez Leyva, activista de la asociación Salvemos Colorada

Autoridades locales piden consulta ciudadana

El presidente municipal de San Pedro Mixtepec, Miguel Ángel Olvera Jiménez, señaló que el predio es propiedad del Gobierno de Oaxaca y que el proyecto turístico se presentó hace dos años.

“En caso de que se hiciera, se iba a poner al escrutinio público, en una consulta ciudadana. Eso fue lo último que se comentó, no tenemos más información”. Miguel Ángel Olvera Jiménez, presidente municipal de San Pedro Mixtepec

Mientras tanto, ciudadanos y ambientalistas mantienen un juicio de amparo para impedir que el desarrollo avance en la reserva ecológica de Puerto Escondido.