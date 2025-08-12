¿Quién es Nathaly Viridiana, senadora suplente de Morena que se negó a la prueba del alcoholímetro?

GENERANDO AUDIO...

Nathaly es suplente de Luisa Cortés García. Foto: Getty/Cuartoscuro

Una grabación que circuló en redes sociales mostró a Nathaly Viridiana Chávez García, senadora suplente del partido Morena, negándose a someterse a la prueba del alcoholímetro y a que revisaran el vehículo en el que viajaba en Oaxaca, argumentando que su “fuero constitucional la protegía de este tipo de revisiones“.

Video: Nathaly Viridiana, senadora suplente, se niega a pasar por el alcoholímetro

En el video, de poco más de 40 segundos, Nathaly Chávez García asegura a los oficiales:

“Soy senadora, no diputada ni federal ni local. Tengo fuero y ustedes no pueden revisar vehículos de senadores, estemos en la condición que sea”.

La senadora suplente pidió que comprobaran formalmente su calidad como legisladora antes de realizar cualquier acción. El material viralizado no muestra el desenlace, y no está claro si los agentes sancionaron o permitir el paso de la senadora suplente.

¿Quién es Nathaly Viridiana Chávez García, senadora que se negó al alcoholímetro?

De acuerdo con el Sistema de Información Legislativa (SIL) de la Secretaría de Gobernación, Nathaly Viridiana aparece registrada como suplente senadora de Morena, correspondiente al escaño titular de Luisa Cortés García. Sin embargo, en el sitio web, los datos oficiales sobre su trayectoria académica y profesional están incompletos o no están disponibles.

Aunque la senadora titular ha reconocido públicamente a Nathaly Viridiana en redes sociales, la información concreta sobre la suplente sigue siendo limitada, lo que ha generado más curiosidad sobre su perfil tras el video viral.

Por ahora, Nathaly Viridiana no ha emitido declaración pública respecto al incidente.

¿Cubre el fuero de los senadores el rechazo a pruebas como el alcoholímetro?

El fuero legislativo en México busca proteger a los senadores para que no sean perseguidos políticamente en el ejercicio de sus funciones. Sin embargo, los alcances de este fuero, marcado en el artículo 61 constitucional, pueden ser ambiguos y no están completamente definidos, especialmente en situaciones fuera del ámbito estrictamente legislativo, como los operativos de tránsito o seguridad vial.

No obstante, la suplente Nathaly Viridiana no figura como una senadora, pues Luisa Cortés García sí ejercía su cargo legislativo al momento en que a Chávez García se le solicitó la prueba, por lo que, al no entrar en ejercicio, no tiene fuero. Aunado a ello, se le encontró en flagrancia del acto, por lo que sí pudo haber pasado por el alcoholímetro.

