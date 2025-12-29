Rescatan último cuerpo de los 13 fallecidos en el descarrilamiento del Tren Interoceánico

GENERANDO AUDIO...

Descarrilamiento de tren en Oaxaca. Foto: Cuartoscuro

Esta mañana fue rescatado el último cuerpo de las 13 personas fallecidas del descarrilamiento del Tren Interoceánico del Istmo de Tehuantepec.

Sus restos, al igual que de todos los fallecidos en el accidente, serán entregados en las próximas horas a sus familiares en una funeraria en el municipio de El Espinal.

Hasta esta mañana, permanecían hospitalizadas 44 personas que resultaron lesionadas en el accidente.

De los 20 lesionados que se encontraban en el hospital IMSS Bienestar de Juchitán, la mayoría fue dada alta, y algunos de los pacientes con lesiones más graves fueron trasladados a la ciudad de Oaxaca para una mayor atención.

En el hospital de Juchitán permanecen dos pacientes, uno estable y uno grave.

El tren cubría la ruta Salina Cruz-Oaxaca-Coatzacoalcos-Veracruz, de la Línea Z del Ferrocarril Interoceánico, cuando dos vagones descarrilaron, dejando 13 personas fallecidas y 98 lesionados.

En la zona del descarrilamiento aún se encuentran elementos de la Marina, Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, que esta mañana aún rescataban el último cuerpo de las víctimas mortales.

