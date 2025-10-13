Sección 22 de la CNTE anuncia bloqueos para este lunes y paro en Oaxaca

GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro / Archivo

La Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) anunció que esta semana tendrá una jornada de lucha estatal que incluye bloqueos, movilizaciones y un paro de 24 horas en distintas regiones de Oaxaca.

Bloqueos y movilizaciones de la CNTE sección 22 para este lunes

Las movilizaciones iniciaron a las 9:00 horas. Foto: Facebook/CNTE Secc 22

A través de un comunicado, la Secretaría de Trabajos y Conflictos del Nivel de Educación de los Pueblos Originarios de Oaxaca de la Sección XXII del SNTE-CNTE, junto con la Dirección General de Educación de los Pueblos Originarios de Oaxaca (DGEPOO), convocó a los docentes a sumarse a una marcha en defensa de los derechos educativos y laborales del magisterio oaxaqueño.

Desde las 9:00 horas de este lunes 13 de octubre, se lleva cabo una marcha masiva estatal que partió desde el Monumento a Juárez, en la salida a Guelatao, rumbo al Zócalo de la Ciudad de la Resistencia, Oaxaca. De igual manera, el próximo martes, 14 de octubre se celebrará una manifestación en la misma locación y horario.

Durante los dos días de protesta, las y los maestros participarán en diversas actividades de movilización y resistencia, con el propósito de visibilizar sus exigencias y presionar al IEEPO para atender los compromisos pendientes con el magisterio indígena oaxaqueño.

CNTE Sección 22 anuncia paro de 24 horas en Oaxaca

Dentro de otro comunicado, el comité de agremiados convocó a un paro de 24 horas el próximo 17 de octubre de 2025, a partir de las 9:00 horas, como parte de su plan de acción estatal.

La movilización contempla diversas actividades de protesta, entre ellas la toma de casetas, bloqueo de carreteras, oficinas gubernamentales, transnacionales y estaciones de Pemex, así como la difusión en medios radiales, perifoneo y volanteo en distintas regiones del estado.

De acuerdo con la convocatoria, firmada por la profesora Yenny A. Pérez Martínez, secretaria general, y Nicéforo César García Zurita, secretario de organización, el objetivo principal de esta jornada es exigir la reinstalación de la mesa central de diálogo entre la CNUN de la CNTE y la Presidencia de la República, la abrogación de la Ley del ISSSTE 2007 y de la reforma educativa de Peña Nieto, además de reinstalar las mesas tripartitas para todos los contingentes de la CNTE.