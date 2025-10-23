Sección 22 de la CNTE anuncia protestas para este viernes 24 de octubre en Oaxaca

GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro

La sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) anunció que mañana viernes 24 de octubre realizará protestas en Oaxaca, como parte de su movimiento para exigir la abrogación de la Ley del ISSSTE 2007 y la reforma educativa impulsada por los expresidentes Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador.

CNTE anuncia bloqueos para mañana viernes en Oaxaca

La convocatoria de la Sección 22 de la CNTE cita a sus agremiados a reunirse el día de mañana en la Ciudad Administrativa de Oaxaca, en punto de las 11:00 horas, para realizar una mesa tripartita.

“Al pleno del Comité Ejecutivo Seccional, a la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Oaxaca, Organismos Auxiliares, Espacios Ganados en Resistencia y al 20% del Movimiento Democrático de Trabajadores de la Educación de Oaxaca, que la mesa tripartita programada para el viernes 24 de octubre del presente año se traslada al estado de Oaxaca, teniendo como sede Ciudad Administrativa”.

Entre las principales demandas de la CNTE se encuentran la abrogación de la Ley ISSSTE 2007, abrogación de la reforma educativa Peña-AMLO, reinstalación de la mesa nacional, reinstalación de las mesas tripartitas.

Además de las protestas del viernes, la Sección 22 convocó a los trabajadores de Secundarias Técnicas a sumarse a la movilización del próximo lunes 27 de octubre, frente al Palacio de Gobierno en la Ciudad de la Resistencia, Oaxaca, para exigir el pago total de los adeudos por concepto de horas extras.