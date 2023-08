Estos materiales plasmarán los saberes comunitarios. Foto: CNTE Secc 22/Getty

La Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) anunció que en Oaxaca no usarán los libros de la SEP y que también utilizarán un calendario escolar alternativo.

En conferencia de prensa, integrantes de la CNTE informaron que no usarán los nuevos libros impartidos por la Secretaría de Educación Pública porque no contienen los pensamientos ni herramientas necesarias para los alumnos de nivel básico.

A causa de ello, la coordinadora decidió crear sus propios materiales escolares que concuerdan con el Plan para la Transformación Educativa de Oaxaca (PTEO).

Durante el encuentro con medios, la secretaria general de la Sección 22, Yenni Araceli Pérez, destacó que esta opción no se habría realizado en años anteriores porque los libros sí tenían los conocimientos necesarios para los niños de Oaxaca.

No como en esta ocasión, donde ya no solo los libros no plasman la diversidad cultural de Oaxaca, sino que “están lejos de la realidad” que se vive en el estado.

Detalló que no se tomó en cuenta a la CNTE para la creación de los nuevos recursos escolares.

Por su parte, el secretario de Asuntos Profesionales de la Sección 22, Jesús Antonio Alto Guevara, comentó que los libros SEP son irrelevantes, ya que no plasman a los pueblos indígenas.

“No nos tomaron en cuenta para la creación de los libros, todo fue elaborado a conveniencia y detrás del escritorio, no se vive la realidad de las comunidades”. Jesús Antonio Alto Guevara, secretario de Asuntos Profesionales de la Sección 22

¿Cómo serán los nuevos libros hechos por la CNTE Oaxaca?

De acuerdo con el secretario, los nuevos libros que se proporcionen en los niveles básicos de educación en Oaxaca serán críticos.

En estos materiales, no solo se incluirá una “educación crítica” fuera de dogmas o ideas, sino que también tendrá saberes comunitarios.

Otro de los puntos que lo diferenciará de los cuadernos de la SEP, es que tomará la historia de los pueblos indígenas y las comunidades ancestrales.

Cabe destacar, que estos libros serán empleados únicamente en nivel básico. Es decir, que la educación media superior y superior no contarán con ellos.

Oaxaca tendrá un calendario escolar propio

La Sección 22 de la CNTE, también anunció que usarán un calendario escolar alterno que modifica varias fechas importantes.

En este calendario, las clases iniciarán el 24 de agosto y no el 28 como en el calendario de la SEP.

Otra de las diferencias del calendario, es la inclusión de nuevas fechas históricas, como el 26 de septiembre, que es la “presentación con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa”.

También incluye, días históricos para el magisterio, que son conmemorativas o importantes para los maestros. Tal es el caso del 18 de diciembre, que es el “aniversario de la CNTE”.

¿Qué dice la CNTE Oaxaca del escándalo por los nuevos libros de la SEP?

Actualmente, la SEP se encuentra frente a un escándalo por el contenido que tienen los nuevos libros de educación básica; y por los errores ortográficos que contiene.

Aunque los profesores del sindicato indicaron que estos libros no se utilizarán en Oaxaca, los maestros no hablaron directamente sobre la polémica que atraviesa la SEP.