Traileros se quedan varados en La Ventosa, Oaxaca, por fuertes vientos del frente frío 28

En el estado de Oaxaca, por los intensos ventarrones que deja a su paso el frente frío número 28, la Coordinación Regional de Protección Civil del Istmo exhortó a los transportistas de carga a evitar cruzar el tramo La Ventosa-La Venta, ante el riesgo de volcaduras.

La mañana de este viernes, decenas de traileros comenzaron a circular en esta zona, desafiando la fuerza del viento.

Otros más, decidieron continuar varados para evitar accidentes. Muchos de ellos no pueden cruzar este tramo carretero desde hace casi 24 horas.

Alrededor de 50 transportistas de carga se encuentran varados en distintos tramos carreteros, desde Matías Romero hasta Santiago Niltepec, en la zona del Istmo.

Las autoridades pidieron a los automovilistas conducir con precaución en el tramo La Ventosa-La Venta, ante el congestionamiento vial que ocasionan los transportes de carga en la zona.

Además, los ventarrones provocan cortes en el suministro eléctrico en comunidades del Istmo de Tehuantepec.

La Coordinación Regional de Protección Civil del Istmo informó que los vientos irán disminuyendo su intensidad durante el fin de semana.

“Nos recomiendan no movernos, ya si te quieres mover tú, vas bajo tu responsabilidad, estamos parados desde el día de ayer, a las 2:00 de la tarde. Lo malo de esto, pues no hay nada de comer, no hay nada de tomar. Si traes algo, ahora sí que ya la libraste”.

Explicó Jaime Castro, transportista.