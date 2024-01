“Es discriminación”: tunden a Muss Café en Oaxaca por tener menús en inglés

En días pasados, una usuaria de Facebook denunció a la cafetería “Muss Café”, de la ciudad de Oaxaca, por usar menús en inglés durante su horario de servicio.

De acuerdo con el relato, Ángeles Cruz, una mujer oaxaqueña, acudió el 4 de enero a la cafetería; al llegar, la encontró llena de extranjeros, por lo que se sintió “incómoda”.

Sin embargo, no le dio importancia. No obstante, momentos después se sintió discriminada cuando le dieron un menú en inglés para ordenar:

“Al momento de entrar había puros extranjeros, pero, pues no le tomamos importancia. Agarramos lugar en la entrada porque ya no había otros y nos dieron la carta de bebidas, la cual únicamente estaba en inglés.”

Aunque la mujer pidió un menú en español, la mesera le comentó que “ya no había”, por lo que la mujer y sus acompañantes decidieron retirarse de Muss Café.

La usuaria señaló que si bien no tiene nada contra los extranjeros, éste es un acto sin argumentos, pues Oaxaca no se encuentra en una zona fronteriza con Estados Unidos.

Horas después de la viralización del caso, Muss Café respondió a la polémica argumentando que “si les molestaban los menús, aprendieran inglés”.

Inmediatamente, cientos de usuarios empezaron a escribir comentarios negativos a dicha respuesta, por lo que la página decidió borrar su comentario.

Sin embargo, los oaxaqueños dejaron comentarios en sus redes donde denuncian que también han sufrido actos de discriminación:

“A mí tampoco me atendieron. Pasaban y pasaban y nunca me tomaron la orden. Me sentí ignorada, así que me salí. Mismo caso en Los Danzantes Oaxaca.”

Usuaria de Facebook