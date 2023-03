Por 14 años, Víctor Manuel Segura Cruz vivió como inmigrante en Estados Unidos. Durante este tiempo, buscó aprender diversas técnicas que lo ayudaran a solucionar los problemas de su comunidad Guadalupe Tizá, ubicada en la mixteca oaxaqueña.

Actualmente, esta comunidad de Oaxaca es ejemplo a nivel nacional de una buena gestión del agua, las técnicas implementadas por Segura Cruz han logrado abastecer a toda la comunidad e incluso ser fuente de abastecimiento de otras localidades.

Víctor contó a unotv.com como su pasó por Estados Unidos revolucionó el abastecimiento del agua en la mixteca oaxaqueña.

Cuando Víctor Segura tenía 26 años, decidió emigrar a Estados Unidos para buscar una mejor vida y aprender nuevos conocimientos sobre sus estrategias comunitarias, pues consideraba que los estadounidenses se encontraban avanzados en este tema.

“Era un inmigrante, me fui por necesidades económicas, pero siempre me fui con la intención de que si iba a Estados Unidos iba para aprender un poco y poderlo traer a mí a mi comunidad y poner en práctica. Porque sí considero que los americanos en muchas cuestiones sobre de nosotros. Allá se aprende bastante y es bonito venir y compartir esas experiencias, no solo ir a trabajar y a ganar dinero, es ir a aprender”.

Víctor Segura