Decenas aseguran que es real. Foto: GettyImages

Un resplandor amarillo con destellos rojos atravesando el cielo y un fuerte estruendo en los Valles Centrales de Oaxaca, causó un gran debate; pues lo que muchos pensaron que era la caída de un meteorito terminó siendo la quema de un basurero a unos cuantos kilómetros.

Video: captan a falso meteorito en Zimatlán de Álvarez, Oaxaca

La tarde de ayer, miércoles 27 de agosto, vecinos de municipios como Zimatlán de Álvarez, Santa María Atzompa, San Lorenzo Cacaotepec y Etla aseguraron haber visto la luminosa bola de fuego y escuchado un estruendo que incluso provocó un ligero movimiento de tierra. Poco después, comenzó un incendio que intensificó las sospechas de que un objeto habría impactado en la zona.

En redes sociales circularon imágenes y un video tomado desde un puente vehicular, donde se aprecia una esfera brillante cayendo del cielo. El material reforzó la idea de un meteorito, más aún cuando algunos usuarios recordaron recientes rumores sobre cuerpos celestes como el I3/ATLAS, presuntamente con rumbo hacia la Tierra.

Sin embargo, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Oaxaca desmintió de inmediato el hecho. La dependencia explicó que no hubo ningún meteorito y que el incendio se originó en un basurero a cielo abierto, el cual fue controlado por autoridades para evitar que se propagara.

Aun así, varios habitantes desestimaron la versión oficial, pues, según ellos: “ninguna explosión de basura suena con tal fuerza ni se ve con ese resplandor”, argumentando que el estruendo fue perceptible hasta municipios ubicados a más de 40 kilómetros de distancia; incluso, el falso meteorito fue percibido en Puebla.

Al momento, se mantiene el debate en redes sociales, donde también circulan varios memes relacionados, ahora hasta con aliens en Oaxaca.

