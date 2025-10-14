GENERANDO AUDIO...

Escuelas del Istmo de Tehuantepec implementaron medidas sanitarias tras detectarse casos del Virus Coxsackie en planteles de nivel preescolar y primaria, principalmente en la agencia de La Ventosa, municipio de Juchitán.

En la escuela preescolar Gabino Barreda, las clases se reanudaron este lunes luego de una semana de suspensión, tras confirmarse dos contagios entre alumnos. Antes del regreso, el plantel fue desinfectado a fondo y se aplicaron medidas preventivas como el uso de cubrebocas obligatorio y gel antibacterial.

“Ya están casi en la fase terminal, cumplieron su periodo de resguardo”, explicó Saira Ortiz Sánchez, directora del preescolar, quien reconoció que existe temor entre los padres de familia, aunque los casos se mantienen bajo control.

Refuerzan limpieza y sanitización en planteles

Autoridades municipales y de salud implementaron un programa de sanitización en escuelas de Juchitán para frenar los contagios. Personal del sector salud acude con equipos especiales para desinfectar aulas, mobiliario y áreas comunes, mientras que los docentes refuerzan la limpieza diaria.

“Después de la sanitización hacemos la limpieza correspondiente en los salones”, comentó Noel Castillo Valdivieso, director de la escuela primaria Ignacio Allende, también ubicada en La Ventosa.

El director de Salud de Juchitán, Wiliam Isidro Vásquez Cabrera, explicó que el Virus Coxsackie, causante de la enfermedad conocida como “manos, pies y boca”, se transmite por contacto directo y afecta sobre todo a niñas y niños menores de cinco años.

Los síntomas incluyen salpullido en manos, pies y boca, úlceras y fiebre leve, y aunque genera preocupación, no representa un riesgo grave para la salud si se atiende adecuadamente y se respeta el periodo de aislamiento de entre cinco y siete días.

Casos activos y recomendaciones sanitarias

De acuerdo con los Servicios de Salud de Oaxaca, en la entidad se han registrado 753 casos acumulados en 45 municipios, de los cuales 409 permanecen activos.

Las autoridades recomiendan a los padres de familia vigilar síntomas en sus hijos, evitar el envío de menores enfermos a clases, mantener una adecuada higiene de manos y objetos personales y seguir las indicaciones médicas para prevenir nuevos contagios.

“Nos preocupa porque nuestros hijos tienen hermanos pequeños y puede haber contagios en casa”, expresó Belinda Ríos Cartas, madre de familia del plantel afectado.

Las instituciones educativas continuarán con protocolos de limpieza diaria y vigilancia médica, mientras se monitorea la evolución del brote en la región.