23 municipios afectados, 13 muertos y 4 desaparecidos en Puebla tras lluvias
El saldo de personas sin vida que dejaron las lluvias en Puebla sumó 13 y cuatro desaparecidas, además, los daños se presentaron en 23 municipios, informó la Coordinación Nacional de Protección Civil federal.
Municipios más afectados por lluvias
De los 23 municipios afectados, 17 resultaron muy dañados, los cuales son:
- Tlacuilotepec
- Pahuatlán
- Naupan
- Tlaxco
- Zihuateutla
- Francisco Z. Mena
- Xicotepec de Juárez
- Huauchinango
- Chiconcuatla
- Honey
- Pantepec
- Jalpan
- Venustiano Carranza
- Tumbadero
- Tlapacoya
- Hueytamalco
- Teotlalco
Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.
En su participación en la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum, el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, destacó el acercamiento de la jefa del Ejecutivo con las personas que perdieron un familiar.
[TE PUEDE INTERESAR: Aumenta a 64 muertos y 65 desaparecidos saldo por lluvias en México]
“Hoy estaremos recorriendo Pantepec y Z. Mena, nos va a acompañar todo el equipo, ya también, mañana estaremos en Huauchinango y probablemente en Zacatlán. En todos los municipios hay dispositivos de atención”, mencionó Armenta.
Acciones del Gobierno
Además, 68 máquinas trabajan en 11 municipios o frentes que son: Chiconcuautla, Francisco Z. Mena, Huauchinango, Xicotepec, Jalpan, Pahuatlán, Pantepec, Tlaxco, Tlacuilotepec, Zacatlán y Zoquiapan.
- Señaló que contabilizan 19 puentes afectados en 11 municipios, 33 tramos carreteros dañados, los cuales se trabajan para restablecer en su totalidad.
Dijo que se han atendido las áreas inundadas y se realizó limpieza en todas las regiones, principalmente en Huauchinango y la Ceiba, añadió el gobernador de Puebla.
¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.
Por las afectaciones se abrieron albergues en la Sierra Norte de Puebla. Las lluvias de la semana pasada afectaron gravemente a la entidad.
En imágenes compartidas por redes sociales se observó la fuerza del agua y la tragedia en zonas como Huauchinango.