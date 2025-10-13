GENERANDO AUDIO...

Huachinango, Puebla, uno de los municipios más afectado. Foto: Cuartoscuro

El saldo de personas sin vida que dejaron las lluvias en Puebla sumó 13 y cuatro desaparecidas, además, los daños se presentaron en 23 municipios, informó la Coordinación Nacional de Protección Civil federal.

Municipios más afectados por lluvias

De los 23 municipios afectados, 17 resultaron muy dañados, los cuales son:

Tlacuilotepec

Pahuatlán

Naupan

Tlaxco

Zihuateutla

Francisco Z. Mena

Xicotepec de Juárez

Huauchinango

Chiconcuatla

Honey

Pantepec

Jalpan

Venustiano Carranza

Tumbadero

Tlapacoya

Hueytamalco

Teotlalco

En su participación en la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum, el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, destacó el acercamiento de la jefa del Ejecutivo con las personas que perdieron un familiar.

“Hoy estaremos recorriendo Pantepec y Z. Mena, nos va a acompañar todo el equipo, ya también, mañana estaremos en Huauchinango y probablemente en Zacatlán. En todos los municipios hay dispositivos de atención”, mencionó Armenta.

Acciones del Gobierno

Además, 68 máquinas trabajan en 11 municipios o frentes que son: Chiconcuautla, Francisco Z. Mena, Huauchinango, Xicotepec, Jalpan, Pahuatlán, Pantepec, Tlaxco, Tlacuilotepec, Zacatlán y Zoquiapan.

Señaló que contabilizan 19 puentes afectados en 11 municipios, 33 tramos carreteros dañados, los cuales se trabajan para restablecer en su totalidad.

Dijo que se han atendido las áreas inundadas y se realizó limpieza en todas las regiones, principalmente en Huauchinango y la Ceiba, añadió el gobernador de Puebla.

Por las afectaciones se abrieron albergues en la Sierra Norte de Puebla. Las lluvias de la semana pasada afectaron gravemente a la entidad.

En imágenes compartidas por redes sociales se observó la fuerza del agua y la tragedia en zonas como Huauchinango.