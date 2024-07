Abuelita que espera a hijos en Central de Autobuses, tiene problemas de salud

Doña María de Jesús Mundo, quien presuntamente fue abandonada por sus tres hijos, sigue viviendo en la Central de Autobuses de Puebla (CAPU).



Su caso se hizo viral hace días, y hoy se sabe que se encuentra mal de salud. Aseguran quienes la conocen, que no son cinco, sino 20 años los que tiene durmiendo en esa terminal.

Dulce María quien es originaria de Guatemala y viaja frecuentemente, conoce a doña Mari desde hace 20 años.

“La conocí a Mary cuando ella tenía aquí la venta de agua, galletas, y ella estaba más razonable, ahora la veo enferma, muy desgastada y siempre que paso aquí saludo a Mari, lo que yo les pediría a las autoridades que la puedan retirar de aquí porque se va a enfermar”. Dulce María

Quienes conocen la precaria situación de la mujer de 78 años de edad, solicitan apoyo de las autoridades para que le otorguen albergue y alimentación.



Sin embargo, se sabe que doña María de Jesús habría rechazado el apoyo del DIF estatal.



Ella se aferra a seguir en la terminal camionera.



Conforme pasan los días, su salud empeora, pues tiene problemas en la vejiga, además de una infección en la pierna y pie derecho que le impiden ponerse de pie.



Debido a su frágil estado de salud, doña Mari sólo pide que la dejen estar tranquila.





– Por favor me siento un poco mal.

-¿Que ya no la busquen, que está muy bien, que recibe ayuda de la gente, de los poblanos?

– Exactamente.

– ¿Algo más para que ya respeten su privacidad?

– Que Dios los bendiga y los proteja, pero que me dejen en paz”.



Quienes la conocen, hicieron un llamado para que personal de la Secretaría de Salud o del Instituto Mexicano del Seguro Social, acudan a la terminal de autobuses y la convenzan de recibir atención médica pues su salud podría empeorar.