Activan alerta por 18 casos del virus Coxsackie en dos escuelas de Puebla

Suspendieron clases en Puebla por brote de Coxsackie. Foto: Gettyimages/Ilustrativa

La Secretaría de Educación Pública de Puebla informó que un brote del virus Coxsackie obligó a suspender temporalmente las clases presenciales en dos escuelas del municipio de Izúcar de Matamoros.

¿Cuánto tiempo estarán suspendidas las clases presenciales en Izúcar de Matamoros, Puebla?

En el Centro Escolar “Lázaro Cárdenas”, 17 alumnos de dos grupos, correspondientes a los niveles preescolar y primaria, presentaron contagio, por lo que desde el jueves 2 de octubre permanecen en sus hogares. La institución implementó actividades educativas a distancia durante 10 días y realizó labores de desinfección en las aulas para prevenir nuevos contagios y garantizar la salud de la comunidad escolar.

Detectan caso aislado del virus Coxsackie

De manera simultánea, en la primaria “Ignacio Zaragoza”, ubicada en la Unidad Habitacional Amalucan, se detectó un caso aislado del virus Coxsackie. El estudiante permanece en su domicilio bajo supervisión de sus padres, mientras el personal escolar lleva a cabo la limpieza y desinfección del salón afectado, indicó Educación Puebla en un comunicado.

La institución subrayó que, a pesar de la suspensión temporal de clases presenciales, el servicio educativo continúa de manera ininterrumpida a distancia, asegurando la continuidad del aprendizaje de las y los estudiantes.

Las autoridades educativas enfatizaron que se mantienen en vigilancia permanente para detectar cualquier signo de contagio y tomar las medidas preventivas necesarias.

¿Cómo se transmite el virus Coxsackie y cuáles son sus síntomas?

El virus Coxsackie, de transmisión principalmente por contacto con superficies contaminadas o por secreciones de personas infectadas, puede causar síntomas como fiebre, malestar general, dolor de garganta y lesiones en manos, pies y boca.

