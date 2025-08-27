Además de Beatriz Gutiérrez Müller, ¿quiénes son los candidatos a la rectoría de la BUAP en Puebla?
La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) reveló a los nominados para encabezar la rectoría, entre los que destaca Beatriz Gutiérrez Müller y María Lilia Cedillo, quien busca reelegirse.
Candidatos para encabezar la BUAP
La BUAP compartió a los candidatos a dirigir la Universidad en el periodo 2025-2029.
- Laura Alicia Barroso Yáñez
- César Ricardo Cansino Ortiz
- Lilia Cedillo (actual rectora y busca reelegirse)
- Eloísa Shengli Chilián Herrera
- Salvador Galicia Isasmendi
- Beatriz Gutiérrez Müller
- Odorico Mora Carreón
- Ricardo Paredes Solorio
- Rodolfo Javier Zepeda Memije
¿Qué se necesita para dirigir la BUAP?
Según la convocatoria se necesita:
- Tener la ciudadanía mexicana en pleno goce de sus derechos
- Tener grado académico de maestría o doctorado, expedido por Universidad legalmente reconocida.
- Contar con antigüedad en la institución no menor de cinco años
- Poseer nombramiento de Profesora o Profesor Investigador Titular, definitivo, de tiempo completo.
- Ser mayor de treinta y cinco años el día de la elección
- Gozar de reconocimiento como persona prudente y honorable y haberse distinguido en su actividad profesional.
- Haber destacado en el cumplimiento de sus obligaciones y responsabilidades académicas e institucionales, y contribuido fehaciente y significativamente al mejoramiento de la vida universitaria.
- Gozar del respeto y del reconocimiento universitario
- No ser funcionaria o funcionario público ni dirigente de partido político el día de la elección
- No ser ministro de culto religioso
Este miércoles, se realizarán las entrevistas “en la Sala de Proyecciones ubicada en el Primer Patio del Edificio Carolino ubicado en la calle 4 sur 104, Centro Histórico, Puebla, Puebla, con la finalidad de conocer su interés por el cargo y en su caso, presente la documentación prevista en la Convocatoria antes referida”.