Además de Beatriz Gutiérrez Müller, ¿quiénes son los candidatos a la rectoría de la BUAP en Puebla?

BUAP revela lista de candidatos a rector. Foto: Cuartoscuro/ Archivo

La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) reveló a los nominados para encabezar la rectoría, entre los que destaca Beatriz Gutiérrez Müller y María Lilia Cedillo, quien busca reelegirse.

Candidatos para encabezar la BUAP

La BUAP compartió a los candidatos a dirigir la Universidad en el periodo 2025-2029.

Laura Alicia Barroso Yáñez

César Ricardo Cansino Ortiz

Lilia Cedillo (actual rectora y busca reelegirse)

Eloísa Shengli Chilián Herrera

Salvador Galicia Isasmendi

Beatriz Gutiérrez Müller

Odorico Mora Carreón

Ricardo Paredes Solorio

Rodolfo Javier Zepeda Memije

¿Qué se necesita para dirigir la BUAP?

Según la convocatoria se necesita:

Tener la ciudadanía mexicana en pleno goce de sus derechos

Tener grado académico de maestría o doctorado, expedido por Universidad legalmente reconocida.

Contar con antigüedad en la institución no menor de cinco años

Poseer nombramiento de Profesora o Profesor Investigador Titular, definitivo, de tiempo completo.

Ser mayor de treinta y cinco años el día de la elección

Gozar de reconocimiento como persona prudente y honorable y haberse distinguido en su actividad profesional.

Haber destacado en el cumplimiento de sus obligaciones y responsabilidades académicas e institucionales, y contribuido fehaciente y significativamente al mejoramiento de la vida universitaria.

Gozar del respeto y del reconocimiento universitario

No ser funcionaria o funcionario público ni dirigente de partido político el día de la elección

No ser ministro de culto religioso

Este miércoles, se realizarán las entrevistas “en la Sala de Proyecciones ubicada en el Primer Patio del Edificio Carolino ubicado en la calle 4 sur 104, Centro Histórico, Puebla, Puebla, con la finalidad de conocer su interés por el cargo y en su caso, presente la documentación prevista en la Convocatoria antes referida”.

