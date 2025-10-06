GENERANDO AUDIO...

Granada en calles de Puebla. Foto: Genaro Zepeda

El hallazgo de una granada en calles del municipio de San Martín Texmelucan, Puebla, provocó la evacuación de vecinos y el cierre de varias calles de la colonia Domingo Arenas.

A través del número de emergencia 911, autoridades locales recibieron el reporte del hallazgo de un artefacto con forma de granada entre las calles Vicente Guerrero y Florencio Espinoza.

Policías municipales confirmaron el artefacto que estaba tirado en el piso y como medida de precaución y prevención, personal de Protección Civil implementó un amplio acordonamiento y solicitó la evacuación de vecinos de la colonia Domingo Arenas con domicilios cercanos a la zona del hallazgo.

Cabe resaltar que en inmediaciones hay una primaria cuya barda colinda con el artefacto, por lo que estudiantes fueron movidos de sus salones y trasladados a un lugar seguro dentro de la institución.

La zona se encuentra cerrada a la circulación debido a los trabajos del personal especializado en el manejo de artefactos explosivos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla.

Autoridades activaron el protocolo correspondiente y recomendaron a la población mantener la calma y seguir las indicaciones de autoridades.

“Como protocolo de Protección Civil es que nos acompañaran bomberos, protección civil; ya delimitamos una zona de seguridad y esperamos a que llegue la gente de seguridad Pública, pedimos que se evacuaran, incluso el colegio que está a espaldas de este artefacto ya los niños no se evacuaron sólo se movieron al frente de la escuela que es una zona de seguridad para ellos”, Fermín Vázquez, director de Protección Civil Texmelucan.

