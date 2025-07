Alejandro Armenta convierte polémica por tronarle los dedos a secretaria de Turismo, en invitación al estado

En plena conferencia de prensa mañanera, ante la mirada de medios y redes, el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, le tronó los dedos a la secretaria de Turismo, Carla López-Malo, para exigirle que agilice su trabajo en la promoción turística de la entidad. Tras viralizarse el acto, casi cinco horas después el mandatario se disculpó en redes sociales.

Después, López-Malo y Armenta publicaron un video juntos promocionando la temporada de chiles en nogada en la entidad, tronando ambos los dedos para aprovechar la polémica y “subirse al trend“.

El momento incómodo ocurrió casi al término de la conferencia, cuando el mandatario estatal exhortó a la funcionaria a “promover nuestra Secretaría de Turismo, a promover todo”, según dijo, para luego tronar los dedos varias veces.

“Usted es muy joven, así veloz como todos. A meterle velocidad al trabajo porque somos un clúster turístico muy importante, así me tronaba los dedos mi abuelita, si no al rato va a ser violencia de género, yo me trueno los dedos todos los días, pero para mí, por eso cuento los días, 209 días me levanto y me trueno los días”

Alejandro Armenta / gobernador de Puebla