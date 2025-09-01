Alerta vial en Puebla: inicia cierre en Camino al Batán por obras

GENERANDO AUDIO...

En Puebla, realizan obras en Camino al Batán. Foto: Cuartoscuro / Archivo

En Puebla, del 1 al 5 de septiembre, se cerrará Camino al Batán, entre el Cereso de San Miguel e incorporación a Periférico Ecológico, en un horario de 8:00 a 16:00 horas, informó el Gobierno estatal.

Lo anterior se debe a trabajos de rehabilitación. La Secretaría de Infraestructura de Puebla pidió a la ciudadanía “no estacionarse en la zona”.

Mediante un anuncio en redes, la Secretaría de Infraestructura de Puebla indicó que los trabajos serán de 8:00 a 16:00 horas.

“Cierre vial en Camino al Batán, entre el Cereso de San Miguel e incorporación a periférico ecológico. Horario: 8:00 a 16:00 horas. Fecha: 1 al 5 de septiembre de 2025. Como parte de los trabajos de rehabilitación de esta importante vialidad, el Gobierno de Puebla exhorta a las y los automovilistas a manejar con precaución y a no estacionarse en la zona. Las molestias son temporales, los beneficios, para siempre”.

Además, en los diversos municipios de la entidad se realizan labores de bacheo, pues, por las lluvias, el pavimento resulta muy afectado.

Los trabajos de rehabilitación se realizan para mejorar, reparar o devolver a un estado funcional una infraestructura, espacio público o servicio. El objetivo es reparar daños por uso, tiempo o desastres naturales, además de garantizar la seguridad de los usuarios, mejorar la movilidad y extender la vida útil de la obra.