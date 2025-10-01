Amenazan con masacre en la BUAP; ataque sería en la Facultad de Computación

GENERANDO AUDIO...

Amenzan a estudiantes de la BUAP de Puebla. Foto: GettyImages / Ilustrativa

Un presunto estudiante de la Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) amenazó con realizar una masacre en la Facultad de Computación. Mediante su cuenta de Instagram, denominada incel_buapo, publicó fotos de estudiantes y armas.

Las imágenes de varias jóvenes aparecían en sus publicaciones, las cuales fueron borradas por infringir las reglas de la comunidad; sin embargo, se recuperaron mediante capturas de pantalla.

Mensajes de amenaza en la BUAP

En los mensajes, incel_buapo aseguró que sus compañeras lo despreciaban por su sobrepeso y que los profesores le hacían bullying. Uno de los posts fue particularmente fuerte porque reveló los motivos de sus amenazas:

“Se viene la masacre escolar papus, todo porque las viejas no me quieren dar un mam… de riel y porque me discriminan por marrón y gordo”.

El joven señaló que todos en la escuela socializan normalmente, pero él no puede debido a su apariencia, supuestamente. Por ello, amenazó con quitarle la vida a estudiantes y docentes que lo discriminaron.

“Se van a arrepentir, venganza incel para que respeten a los gordos y feos”, escribió acompañando el mensaje con una foto de un arma de fuego.

BUAP responde

Tras las amenazas que se difundieron en redes, la Universidad informó que reforzaría la seguridad en todos sus planteles, además, de un apoyo para las estudiantes.

“La Dirección de Apoyo y Seguridad Universitaria (DASU) activó los protocolos correspondientes para garantizar la integridad de las y los estudiantes, en coordinación con los cuerpos policiacos del estado y municipio, el Grupo K9 y la Fiscalía del Estado”.

“Las estudiantes afectadas por esta amenaza están recibiendo el acompañamiento de la Oficina de la Abogada General de la institución y de las instancias mencionadas, para salvaguardar su integridad”, escribió la BUAP en un comunicado.

A pesar del mensaje de la universidad, el presunto estudiante publicó otra foto de un arma, comentando: “Acá andamos en clase, me la pela la seguridad de la BUAP”.

El joven se identificó como un incel, término que se refiere a personas, generalmente hombres, que afirman no poder conseguir pareja romántica o sexual a pesar de desearlo (célibe involuntario).

También mencionó a Lex Ashton, quien se identificó con las ideas incel y cometió un ataque en el CCH Sur de la Ciudad de México, en el que le arrebató la vida a una persona.

“Poco más que mi héroe”, precisó incel_buapo.

