Ante amenaza de tiroteo en BUAP, autoridades fortalecen seguridad

Instalaciones de la BUAP. Foto: Genaro Zepeda.

Momentos de tensión se vivieron este miércoles en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) tras la activación de protocolos de seguridad en la Facultad de Ciencias de la Computación debido a una amenaza difundida en redes sociales por un usuario que se autodenomina “incel BUAP”, quien publicó mensajes alusivos a un posible tiroteo dentro de la institución.

Publicaciones en redes sociales genera preocupación en BUAP

En las publicaciones, el perfil asegura haber sido víctima de acoso escolar y rechazo social, y muestra imágenes con un arma de fuego, lo que generó preocupación entre la comunidad estudiantil y docente.

Al respecto la Dirección de Apoyo y Seguridad Universitaria (DASU) informó que mantiene coordinación con la Policía Estatal, la Policía Municipal de Puebla y la Fiscalía General del Estado, además del apoyo del Grupo K9, con el objetivo de dar seguimiento a la situación y garantizar la seguridad en la Ciudad Universitaria.

Medidas de vigilancia ante amenaza de tiroteo en BUAP

Hasta el momento, las clases en la facultad se desarrollan con normalidad, aunque bajo estrictas medidas de vigilancia.

La universidad puso a disposición de la comunidad los números de la Central de Atención a Emergencias (800-276-9611 y WhatsApp 222-597-0966) para reportar cualquier indicio de riesgo.

Además, ofrece acompañamiento legal a través de la Oficina de la Abogada General y apoyo psicológico para los estudiantes que así lo requieran.

Autoridades universitarias hicieron un llamado a la calma y pidieron a los estudiantes y profesores no difundir rumores, además de seguir atentos únicamente a la información oficial que emita la BUAP.

“Para mantener una cultura de paz donde las actividades el día de hoy han transcurrido con normalidad, los alumnos sí se han presentado, por supuesto hemos tenido algunas inasistencias”.