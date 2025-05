Aprovechan apagón para envenenar, al menos, a 20 perros y gatos en Puebla

Al menos 20 gatos y perros fueron envenenados en el Fraccionamiento Casas Geo Buenavista, ubicado en el municipio de San Juan Tianguismanalco, Puebla.

Vecinos de dicha unidad habitacional no tienen servicio de energía eléctrica desde hace dos días, por lo que sujetos desconocidos aprovecharon la oscuridad para dejar alimento con veneno en las calles.

Tres personas hallaron a sus mascotas aún con vida, por lo que los trasladaron de urgencia al veterinario, donde minutos después murieron a consecuencia del efecto del veneno.

“Nosotros salimos a tirar basura y cuando vimos los perritos, estaban haciendo muy feo, y no era uno, eran varios, y ahorita, la persona más afectada llevó a su perrito a la veterinaria porque ya le estaba dando convulsión. Y como no hay luz, no hay agua, no hay cámaras de las evidencias, quienes fueron los que tiraron (veneno) lo aprovecharon para eso”, dijo Alicia Reyes, vecina del fraccionamiento Buenavista, en Puebla.