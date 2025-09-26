Artesanos poblanos ya alistan las catrinas monumentales de Atlixco

GENERANDO AUDIO...

En Atlixco, Puebla, se vive una atmósfera de cartonería, pintura y creatividad. Artesanos y colectivos locales afinan los detalles para las catrinas monumentales que, del 3 de octubre al 2 de noviembre de 2025, engalanarán las calles del Valle de Catrinas.

Este año, la temática rinde homenaje a los oficios tradicionales mexicanos.

“Cada año representamos diferentes temáticas con estas catrinas monumentales y en esta ocasión es turno de los oficios tradicionales mexicanos, vamos a tener una exposición de 14 catrinas en el municipio, de las cuales cada una es elaborada por artistas plásticos locales” Valerie Burtsh / regidora de Turismo de Atlixco

Esta edición propone un recorrido visual por las profesiones que han dado sustento y cultura a comunidades mexicanas.

Habrá catrinas de floricultores, alfareros, tejedores, tortilleros, bordadoras y panaderos, entre otros, que serán representados en esqueletos monumentales con vestuario, utensilios y escenografía alusiva.

“La figura que estoy haciendo, justo estoy empapelando un elote, porque nuestra propuesta de este año es la marchanta, madre campesina […] las figuras van de los 5 a los 8 metros dependiendo su posición” Shaila Toledo / artesana Atlixquense

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

Uno de los retos de los artesanos ha sido dotar a cada figura de equilibrio entre la escala monumental de entre 5 y 8 metros de altura, así como el detalle artesanal: pinceladas, telas o papel representando herramientas de trabajo, colorido tradicional y expresiones.

“La posición que va a tomar mi catrina es hincada, porque va a tener el telar en la cintura, y va a tener un tendido del telar hacia la parte alta” Luis Enrique Ponce / artesano Atlixquense

“Planeamos plasmar granos de maíz en la cara, con moldear algunos granos para ponerlos acá, en el ojo la textura del metate […] ahorita nos enfocamos en terminar el cuerpo y ya por último, centrarnos de lleno en el metate, va a estar hincada moliéndolo” Gigdem Mora / artesana Atlixquense

El ayuntamiento de Atlixco informó que para esta edición se instalarán 22 catrinas monumentales, de las cuales 14 estarán dentro del municipio y las demás fuera de la demarcación.

La exhibición oficial arranca el 3 de octubre y concluirá el 2 de noviembre, cubriendo así todo el periodo de celebración del Día de Muertos.