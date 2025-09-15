Ataque armado en Tepeaca, Puebla: muere policía y otra queda lesionada

GENERANDO AUDIO...

En Puebla, se reportó un ataque contra policías. Foto: Especial

Un comando armado atacó a balazos a dos policías municipales de Tepeaca, Puebla, el saldo fue de un uniformado sin vida y una oficial lesionada.

¿Qué se sabe del ataque en Puebla?

La madrugada de este lunes los policías se encontraban realizando patrullajes cuando en inmediaciones de la escuela Filiberto Quiroz, ubicada en el Barrio San Diego, sujetos armados a bordo de una camioneta de batea blanca los interceptaron y les dispararon con armas largas.

Vecinos refirieron que fueron cuatro los hombres quienes realizaron el ataque, una cámara de seguridad captó la unidad de los agresores, policías municipales llegaron al lugar para auxiliar a sus compañeros, uno de los oficiales llegó al Hospital General de Tepeaca, pero debido a las lesiones perdió la vida, mientras que su compañera se reporta muy grave.

Durante la mañana se despegó un amplio dispositivo de búsqueda, sin embargo, no ha sido posible ubicar a los responsables, la zona fue acordonada a la espera de peritos de la Fiscalía General del Estado, quienes realizarán la recolección de indicios.

Elementos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Marina y policía estatal, llevan a cabo recorridos de vigilancia, tras el ataque se reforzará la vigilancia en la demarcación de cara a los festejos patrios y Grito de Independencia.