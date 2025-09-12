Atentan contra Secretario de Seguridad Pública de Amozoc, Puebla; lo reportan grave

GENERANDO AUDIO...

El secretario de Seguridad Ciudadana del municipio de Amozoc, Puebla, José Luis Corrales, fue víctima de un ataque armado la tarde el miércoles en el Barrio de San Miguel, en inmediaciones del Centro de Salud con Servicios Ampliados (CESSA).

De acuerdo con reportes oficiales, el funcionario resultó herido por impactos de bala luego de que un grupo de civiles armados abrió fuego en su contra, mientras se realizaba un operativo conjunto con elementos de la Secretaría de Marina tras el reporte de una persona que disparaba en la vía pública.

Reportan grave a Corrales

“Desgraciadamente, está muy grave, tiene daños en órganos vitales. Tenemos que esperar las 24 horas posteriores a la operación”, dijo Francisco Sánchez González, secretario de Seguridad Pública de Puebla la tarde de ayer.

¿Qué pasó en el enfrentamiento en Puebla?

Durante el enfrentamiento, uno de los presuntos agresores murió en el lugar, pues, el secretario logró repeler la agresión. El funcionario fue trasladado de urgencia a un hospital cercano, donde su estado de salud se reportó en un primer momento como grave, aunque, más tarde, fuentes oficiales confirmaron que se encuentra estable y fuera de peligro tras recibir atención médica.

La agresión provocó un amplio despliegue de seguridad en la zona con la participación de la Policía Estatal, Guardia Nacional, Marina y Fiscalía de Puebla, quienes implementaron un operativo para dar con los responsables quienes lograron huir.

Peritos de la Fiscalía General del Estado realizaron las diligencias de levantamiento de cadáver y recolección de indicios. Al lugar arribaron familiares del hombre abatido, quienes confrontaron a los uniformados.

Cabe resaltar que Amozoc es uno de los municipios más violentos de la entidad, el pasado lunes se desplegó un operativo para localizar a 12 jóvenes quienes fueron reclutados por un grupo delictivo para cometer diversos ilícitos.

