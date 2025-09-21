GENERANDO AUDIO...

Foto: Getty Images / Ilustrativa

La Rutita Puebla está de regreso y ahora se instala en el corazón de la ciudad, el Parque del Carmen, para ofrecer a los más pequeños un recorrido que imita al sistema de transporte RUTA, el Metrobús de la ciudad, pero en versión miniatura.

Este singular camioncito rosa, que funciona como una línea de transporte adaptada al tamaño de los niños, permite a los peques vivir la experiencia de un viaje urbano real: cuenta con estaciones, sistema de cobro y un diseño interactivo que los convierte en pasajeros de verdad.

Historia de la “Rutita”

De acuerdo con una crónica de El Sol de Puebla, el proyecto nació gracias a Daniel Hernández Almaraz, un emprendedor de la unidad habitacional San Jorge. Su inspiración fue su hija Mayté Yuliana, quien se convirtió en la “ejecutiva” de esta idea. Hernández, que antes vendía algodones de azúcar y papalotes en el Paseo Bravo, inauguró la Rutita en octubre de 2022 en el Infonavit San Jorge.

Tras su éxito inicial, la atracción se mudó primero al Paseo Bravo y, desde diciembre de 2024, opera en el Parque del Carmen, un punto turístico y cultural de Puebla, para acercarse a más familias.

Horarios y costo

El recorrido infantil se realiza sábados, domingos y días festivos, de 12:00 a 21:00 horas, con un costo de 30 pesos por niño. La rutita es una alternativa económica y diferente para disfrutar en familia, que combina diversión y aprendizaje sobre el transporte público de la ciudad.