¡Justicia para “Tobi”! Atropellan a perro en Galaxia Bosques de Amalucan, Puebla

Un nuevo caso de maltrato animal ocurrió en Puebla, esta vez en el fraccionamiento Galaxia Bosques de Amalucan, donde atropellaron intencionalmente a un perro mientras dormía.

Una cámara de videovigilancia de la calle 12 B a la altura del número 26 captó el momento en el que un vecino subió a su camioneta de color rojo.

Presuntamente, con toda la intención le pasó el vehículo por encima al can de nombre “Tobi”, quien dormía a un costado de la banqueta.

En el video se aprecia la manera en la que el perro sufre y en un principio no puede ponerse de pie; el sujeto se echa de reversa simulando que no se percata del animal debido a que uno de sus vecinos salió a la calle tras escuchar los ladridos.

Finalmente, como pudo, el perro se reincorpora y cruza al otro lado de la calle de Puebla para resguardarse.

En ese momento el presunto agresor desciende de su camioneta tras ser interceptado por sus vecinos.

El lomito arrollado es de edad avanzada, pues tiene 15 años. Habitantes del lugar reportaron que lleva años viviendo en el fraccionamiento, la señora Silvia González lo adoptó y es su dueña.

Relató que los hechos ocurrieron el pasado 13 de diciembre, ese día “Tobi” salió a darse un baño de sol cuando lo atacaron.

Desafortunadamente, el perro sufrió lesiones en sus patas traseras. Aunque la mujer lo llevó al veterinario de Puebla, éste le notificó que tiene pocas esperanzas de salvarse.

Lo anterior a que debido a su edad avanzada, no podría aguantar una cirugía debido a su edad.

La dueña de “Tobi” solicita apoyo del Instituto de Bienestar Animal del estado de Puebla para el acompañamiento que se requiera y se presente la denuncia ante la Fiscalía General del Estado.

Se identificó al agresor como Cruz N, alias “Pocholo” quien se ha mostrado indiferente y prepotente al no hacerse cargo de la agresión al can.

“Me mandó que le dé baños de sol para que se le vaya desinflamando el tendón y me avisa si se opera y me dijo que si se opera corre el riesgo por la edad.… Yo no me refiero económicamente, sino que quiero justicia por el animal porque ahorita fue un perro sin deberla y luego pudiera ser una persona u otra cosa que llegue a pasar”.

Silvia González / Propietaria del perrito “Tobi”