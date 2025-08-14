Auto sale proyectado y cae de puente en la autopista México-Puebla

GENERANDO AUDIO...

En Puebla, un auto salió proyectado de un puente. Foto: Gettyimages / Ilustrativa

Un automovilista perdió el control en la autopista México-Puebla, cayendo de un puente de dicha vialidad. Videos captaron al auto casi totalmente destrozado.

¿Qué pasó en la México-Puebla?

Diversas cuentas de redes sociales, como los @_LosTitulares, publicaron el video del auto de la marca Cupra con el toldo en el pavimento. Los cuerpos de emergencia laboraron en la zona para retirar el vehículo.

El fuerte accidente se registró en la autopista México-Puebla, al filo de las 7:40 de la mañana, cuando el auto, al parecer por exceso de velocidad, perdió el control y cayó del puente Xochimehuacan a la desviación a Tlaxcala.

Elementos de la Policía estatal acudieron a la zona de la carretera federal Puebla-Tlaxcala, en donde retiraron el vehículo. Reportes extraoficiales mencionaron que el conductor tenía lesiones leves y se le trasladó a un hospital.