GENERANDO AUDIO...

Autobús cae a barranco en Huauchinango, Puebla. Foto: UnoTV.

Un autobús de pasajeros cayó la mañana de este sábado a un barranco en Huauchinango, Puebla, sobre la carretera federal México-Tuxpan, dejando un saldo preliminar de un fallecido y decenas de heridos.

Autobús cae en barranco en Huauchinango, Puebla

De acuerdo con los primeros reportes, el autobús de pasajeros de la línea Futura circulaba a exceso de velocidad cuando, en una curva pronunciada, el conductor perdió el control y la unidad cayó a un barranco de 25 metros de profundidad.

El percance ocurrió a la altura de Los Pinos y el salón Finca Alegre, en la Sierra Norte de Puebla. La unidad, con matrícula 3103, realizaba la corrida 4704 y había salido de la Terminal de Huauchinango. El autobús terminó volcado sobre uno de sus costados en el fondo del barranco.

Foto: UnoTV.

Decenas de heridos tras accidente

De manera preliminar, se informó que en el autobús de pasajeros viajaban más de 40 personas, por lo que la unidad circulaba con sobrecupo. Al menos 25 pasajeros resultaron con diversas lesiones y pidieron ayuda tras lograr salir del barranco.

Foto: UnoTV.

Foto: UnoTV.

Personal de Protección Civil, bomberos y paramédicos de Huauchinango acudieron al lugar para atender a los lesionados. Debido a la magnitud del accidente y la falta de ambulancias en la demarcación, autoridades solicitaron apoyo a municipios vecinos.

Una persona fallecida y hospitalizados en Huauchinango

Las autoridades reportaron de manera preliminar que una persona perdió la vida en el lugar del accidente. Varias personas con lesiones graves fueron trasladadas al Hospital General de Huauchinango para recibir atención médica.

Carretera México-Tuxpan cerrada tras caída de autobús a barranco en Huauchinango

La carretera federal México-Tuxpan permanece cerrada a la circulación en ambos sentidos en la zona del accidente. Se espera el arribo de más unidades de emergencia para continuar con las labores de rescate y atención de los heridos.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]