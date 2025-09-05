Automovilista pierde el control en Puebla: choca con auto, se mete a garaje y huye

GENERANDO AUDIO...

En Puebla, un auto perdió el control. Foto: Gettyimages/Ilustrativa

En Puebla se hizo viral un video que muestra a un automovilista perdiendo el control de su vehículo, chocando contra otro auto y terminando dentro de la cochera de una casa.

El video fue compartido por el periodista @ALunaSilva. En las imágenes se ve claramente el accidente. Aunque la grabación se publicó ayer, el hecho ocurrió el pasado 3 de septiembre.



Un auto blanco salió a gran velocidad de una calle y, al tomar mal la curva, chocó contra el costado de una camioneta estacionada.

El impacto no detuvo al vehículo; por el contrario, lo impulsó unos metros más hasta que terminó estrellándose contra la puerta de una casa.

Con la fuerza del golpe, el coche entró a la cochera. El rechinido de las llantas se escuchó en toda la esquina de la Privada 37 Sur y 21 Poniente, en Puebla. Tras quedar dentro, el conductor puso reversa y huyó.

El vehículo era un Aveo de color oscuro, que terminó con daños en uno de sus costados.