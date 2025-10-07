Automovilistas en Puebla deberán tener seguro, valida SCJN

GENERANDO AUDIO...

Automovilistas de Puebla deberán tener seguro. Foto: Cuartoscuro

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) validó la obligación de los propietarios de vehículos de contar con un seguro de responsabilidad civil en el estado de Puebla.

La resolución se dio al analizar la Acción de Inconstitucionalidad 1/2024, en la que se revisaron diversos artículos de la Ley de Movilidad y Seguridad Vial estatal.

SCJN avala multas y suspensión de licencia por falta de seguro

Los ministros consideraron constitucional la sanción que va de 20 a 40 Unidades de Medida y Actualización (UMAS), equivalente a entre 2 mil 260 y 4 mil 520 pesos, para los conductores que no cuenten con seguro de responsabilidad civil.

Durante la sesión, el ministro Irving Espinosa Betanzo subrayó la relevancia de esta medida:

“Resulta indispensable que quienes conducen vehículos motorizados cuenten con un seguro de responsabilidad civil que asegure una reparación completa y justa a las víctimas de los daños ocasionados”, sostuvo.

Invalidan sanción de 10 años sin licencia en Puebla

El Alto Tribunal también confirmó la validez de la suspensión de licencia de conducir por un año para quienes incumplan con la obligación del seguro, pero invalidó la sanción que prohibía expedir licencia por 10 años a los infractores, al considerarla desproporcionada.

El ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz explicó su posición:

“Se sanciona con una suspensión de 10 años de la licencia de conducir a quienes incurran en esa misma conducta. Yo ahí voy por la invalidez, porque es desproporcionada la sanción establecida por el legislador”, señaló.

Medida busca garantizar reparación del daño y prevenir accidentes

Por su parte, la ministra Loretta Ortiz Ahlf destacó que el seguro es una herramienta que garantiza el derecho de las víctimas a una reparación justa, más allá de su vínculo con la seguridad vial.

“Aunque no guarda relación directa con la seguridad vial, sí tiene relación con el derecho de las personas usuarias a contar con un mecanismo que garantice la reparación del daño”, explicó.

Asimismo, la SCJN avaló que se suspenda por un año la licencia de conducir a quienes manejen en estado de ebriedad, al considerar que la medida disuade conductas que provocan accidentes viales, según expuso la ministra Yasmín Esquivel Mossa.

