Indentifican a los agresores de familia en Puebla. Foto: Gettyimages/Ilustrativa

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado de Puebla confirmó que ya fueron identificados los propietarios de las camionetas involucradas en la agresión contra una familia, ocurrida la noche del 10 de agosto en la autopista Atlixco-Puebla, conocida como “Atlixcáyotl”.

El titular de la dependencia, vicealmirante Francisco Sánchez, detalló que cuentan con registros oficiales de las dos unidades, una Suburban con placas HPX-067-C del estado de Guerrero y una RAM con matrícula P55-BHM, cuyos tripulantes intimidaron con armas de fuego a los ocupantes de un vehículo familiar.

“Invitamos a las personas que fueron agredidas para que ratifiquen la denuncia ante la Fiscalía para que se pueda actuar de oficio. Tenemos la información, está todo videograbado”.

“No podemos descartar si se tratara de escoltas de alguien, es raro que un grupo de la delincuencia, sobre todo, circule en los vehículos identificados; normalmente no utilizan placas o usan placas falsas, y tenemos los registros ya identificados por parte de nosotros y ya sabemos a quién pertenecen los dos vehículos, ya le hicimos llegar toda la información a Fiscalía”, afirmó el funcionario.

Video de la agresión en Puebla

La agresión, que quedó grabada en video, mostró el momento en que las camionetas bloquearon ambos carriles para impedir el paso de la familia. Tras un intercambio de reclamos, los sujetos armados golpearon el vehículo y se retiraron, exhibiendo las armas que portaban.

De acuerdo con versiones en redes sociales, el incidente pudo originarse por un conflicto vial previo en el municipio de Santa Isabel Cholula. Hasta el momento, el afectado solo ha denunciado los hechos públicamente, por lo que la Fiscalía de Puebla requiere la ratificación para proceder legalmente.

Los hombres armados le reclaman que se le “venía cerrando” a lo que el conductor sin bajar de la unidad respondió que iba acompañado de su familia, mientras se escucha que golpean la ventanilla y parte de la carrocería.

Versiones extraoficiales señalan que el hombre con playera verde quien viajaba en la camioneta Suburban circulaba con escoltas, quienes eran los que conducían la camioneta tipo RAM.

