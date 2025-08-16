Balacera en inmediaciones del estadio Cuauhtémoc deja una mujer muerta

GENERANDO AUDIO...

Balacera en Puebla deja una mujer muerta. Foto: Uno TV

Una mujer sin vida y un hombre herido fue el saldo de una balacera, presuntamente, entre integrantes de la Unión Popular de Vendedores Ambulantes (UPVA) “28 de Octubre” y Antorcha Campesina, en inmediaciones de estadio Cuauhtémoc en Puebla.

A través de redes sociales, se compartieron algunas imágenes del momento entre los presuntos integrantes de la UPVA “28 de octubre” y Antorcha Campesina. Según reportes, el conflicto habría iniciado tras una disputa entre franeleros por lugares de estacionamiento de cara al partido entre Puebla y San Luis.

En plataformas también se observa el dispositivo de seguridad que se desplegó en inmediaciones del estadio.

Secretaría de Seguridad de Puebla confirma una mujer sin vida

A través de un comunicado, la Secretaría de Seguridad Pública de Puebla confirmó la riña entre “dos grupos de personas ajenas a las actividades deportivas” y, producto de ello, una mujer murió.

“Derivado de este enfrentamiento, el saldo al momento es de un masculino lesionado por proyectil de arma de fuego y una mujer sin vida”

Tras el enfrentamiento, se desplegó un “dispositivo de seguridad perimetral”. Además, se confirmó el inicio de patrullajes “para la localización de los responsables, quienes al parecer se dieron a la fuga a bordo de un vehículo”

Asimismo, destacaron que “se dio parte a la Fiscalía General del Estado a fin de iniciar las investigaciones correspondientes”.

Autoridades garantizan seguridad en el estadio

Tras la riña que terminó en balacera, autoridades destacaron que se garantizaba la seguridad para los asistentes al estadio Cuauhtémoc al encuentro entre Puebla contra el Atlético San Luis.