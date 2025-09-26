Banda atraca Bodega Aurrerá en Puebla y roba celulares

GENERANDO AUDIO...

En Puebla, sujetos robaron una Bodega Aurrerá. Foto: Cuartoscuro / Archivo

En San José Xilotzingo, en la capital de Puebla, se registró un violento asalto la noche de ayer en la tienda Bodega Aurrerá, donde, al menos, seis sujetos ingresaron con objetos contundentes y rompieron vitrinas para robar teléfonos celulares.

¿Qué se sabe del robo en Puebla?

La noche del jueves, aproximadamente seis hombres irrumpieron de manera violenta en la tienda. Armados con objetos —presuntamente martillos— rompieron las vitrinas del área de tecnología para sustraer teléfonos celulares inteligentes.

Tras tomar los equipos, huyeron a bordo de motocicletas. Hasta el momento, no hay personas detenidas

Testigos declararon a medios de comunicación que los asaltantes realizaron disparos al aire al momento de ingresar al establecimiento, según reportó Cinco Radio.

Además, se trata del segundo robo del año en esta sucursal en Puebla. Tras el asalto, elementos de seguridad municipal y estatal acudieron al sitio y acordonaron la zona. Sin embargo, hasta ahora, las autoridades no han emitido un comunicado oficial al respecto en sus redes sociales.

