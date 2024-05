Buscan a 5 integrantes de una familia desaparecida en Puebla

Cinco integrantes de una familia se encuentran desaparecidos. En la colonia Bosques de San Sebastián, ubicada en Puebla capital, buscan a tres menores de edad y dos mujeres.

Se trata de la señora Rita Rivas Reyes, de 53 años de edad; su hija María Fernanda Cruz Rivas, de 25 años; y sus nietos gemelos Óscar Fernando y Pablo Emilio, de 1 año, además de la pequeña, Airam Juliette, de 6 años.

Giovanni Cruz Rivas, primo de María Fernanda y sobrino de Rita, acudió a la Fiscalía General del Estado de Puebla para solicitar ayuda en la localización de sus seres queridos, de quienes no sabe nada. Por lo anterior, se emitieron fichas de búsqueda a través de la Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares.

El pasado 1 de mayo, Giovanni se comunicó por teléfono con su prima María Fernanda, quien le dijo que estaba triste, preocupada y angustiada por una situación que en ese momento no podía contarle. Posteriormente, le colgó y su última conexión fue alrededor de las 8:00 de la noche, al igual que la de su tía.

El joven de 26 años comenzó la búsqueda de sus familiares, quienes viajaban frecuentemente de Puebla a Monterrey, ya que en ambas entidades vivían debido al trabajo de la señora Rita Rivas Reyes, quien requería viajar. Su prima, madre de los gemelos y de la niña Airam Juliette, es ama de casa y se dedica al cuidado de sus hijos, además de organizar diversas tandas. Actualmente, se encuentra separada del padre de sus hijos, quien, tras no saber de los menores desde hace 13 días, acudió a Puebla para preguntar sobre su paradero.

Familiares de las mujeres y los menores están preocupados ante la posibilidad de que hayan sido víctimas de algún delito. Las fichas de búsqueda se encuentran activas, por lo que se pide el apoyo de la ciudadanía para localizarlos.

Además, hay una carpeta de investigación con el folio FGEP/CDI/FEIDDFPDCP/DESAPARECIDOS.L-I/000715/2024.

“El 1 de mayo ella se comunicó conmigo y me habló triste, diciendo que habían surgido ciertos problemas que no me podía comentar. Después, yo le pregunté qué había pasado, si había surgido algún problema, y si estaba bien. Me dijo que se encontraba bien, pero que no me podía decir más. Luego, me comentó que venía mi tía y que ya no podía hablar más, y me colgó. Eso fue todo. Mi tía Rita Rivas Reyes también está desaparecida”.

“Sólo quiero que aparezcan bien. Esta situación es muy difícil para nosotros. Sólo quiero que den señales de que están bien y que se comuniquen conmigo o con la gente que las conoce para saber que están bien”.

Giovanni Cruz Rivas busca a sus familiares.