Cableblús en Puebla: esto sabemos de su construcción este 2025

El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, informó que este año iniciará la construcción del Cablebús; la obra tendrá una duración de tres años.

Durante su conferencia matutina, el gobernador indicó que la nueva línea de Cablebús será muy parecida a la Línea 3 del sistema de la Ciudad de México (CDMX), pues es la que tiene mejor tecnología.

“El Cablebús no va en 2026, va en el 2025. En este mismo año iniciamos porque no hay moches, no hay corrupción, el dinero alcanza. En un proyecto dura tres años porque vamos por la mejor tecnología que hay en México, comparada con la mejor línea que tiene la Ciudad de México, que es la Línea 3, que pasa por Chapultepec, es la que vamos a tener en Puebla”.