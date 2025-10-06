Cancelan presentación de Fidel Rueda y asistentes arman destrozos en feria poblana

GENERANDO AUDIO...

El cantante Fidel Rueda canceló su presentación en Puebla. Foto: Gettyimages

En la junta auxiliar de San Francisco Totimehuacan, Puebla, el cantante Fidel Rueda canceló su presentación del pasado sábado 4 de octubre, por ello, pobladores se molestaron y causaron destrozos.

Destrozan camioneta tras cancelación de concierto de Fidel Rueda en Puebla

La cuenta @_LosTitulares compartió un video en donde los pobladores arremetieron contra la camioneta de uno de los presuntos organizadores. Palos y piedras fueron los protagonistas, ya que se impactaron en la unidad, la cual quedó casi destrozada.

En la imagen también se aprecia a ciudadanos peleando, pues, al calor de las copas, se desbordó la pasión durante la feria en San Francisco Totimehuacan.

Medios locales indicaron que cuando se anunció la cancelación de Fidel Rueda, también, se informó que no se regresaría el dinero por el boleto adquirido, por lo que, la gente se molestó y algunos realizaron actos vandálicos.

¿Qué dice la autoridad?

La presidencia de San Francisco Totimehuacán indicó que el “espectáculo fue organizado de manera independiente por el grupo denominado “Organización San Francisco”, responsable de la contratación de artistas, la logística y el manejo de los recursos económicos”.

Por los actos de vandalismo, se realizarán las investigaciones pertinentes para esclarecer los hechos.

“Ante los actos de vandalismo, agresiones físicas y difusión de información falsa, esta presidencia auxiliar llevará a cabo, mediante las instancias pertinentes, las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos y proceder conforme a la ley”.

El cantante Fidel Rueda, hasta, el momento, no ha emitido algún comunicado sobre el tema.

