Captan a más de 10 objetos volando cerca del Popo. Foto: Gettyimages / Ilustrativa

El volcán Popocatépetl sigue muy activo; sin embargo, un extraño fenómeno se presentó, ya que más de 10 presuntos objetos no identificados (ovnis) se captaron en cámaras de vigilancia.

Video de los presuntos ovnis

En el video compartido por la cuenta de X @webcamsdemexico, se apreciaron diversos objetos en distintas zonas. Algunos aparecieron de forma lateral y otros a gran velocidad.

Al mismo tiempo, el volcán Popocatépetl registró actividad mientras se observaban los supuestos artefactos. Hasta el momento no hay una explicación sobre los más de 10 objetos captados en las cámaras de vigilancia, aunque la imagen resulta bastante perturbadora.

Actividad del Popocatépetl

En las últimas 24 horas, el coloso registró:

50 exhalaciones y 71 minutos de tremor

El Semáforo de Alerta Volcánica del Popocatépetl se mantiene en Amarillo Fase 2

El Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) pidió a la ciudadanía: “No intenten subir al volcán, pues ocurren explosiones que arrojan fragmentos incandescentes, como se ha visto recientemente. Respete el radio de exclusión de 12 kilómetros a partir del cráter; estar dentro de esta zona no es seguro. En caso de lluvias fuertes, aléjese del fondo de las barrancas debido al peligro de flujos de lodo y escombro”.

¿Un ovni es de origen extraterrestre?

Ovni significa Objeto Volador No Identificado. No implica necesariamente que sea de origen extraterrestre, solo que no se puede identificar de inmediato su origen o naturaleza.

A pesar de los testimonios y los videos, no hay evidencia científica concluyente de que los ovnis sean naves extraterrestres.

La comunidad científica mantiene una postura cautelosa, pidiendo pruebas verificables antes de afirmar la existencia de vida fuera de la Tierra.

Lugares como Tepoztlán, el Popocatépetl y algunas zonas del norte del país son famosos por reportes de avistamientos.

