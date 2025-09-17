GENERANDO AUDIO...

El volcán Popocatépetl sigue muy activo. Foto: Cuartoscuro / Archivo

De nueva cuenta, en el volcán Popocatépetl se registró el fenómeno denominado “duendes rojos” o “red sprites”, el cual fue captado por cámaras de vigilancia. El hecho ocurrió la madrugada del 16 de septiembre.

Video de los “duendes rojos” o “red sprite”

El video fue compartido por la cuenta @webcamsdemexico, donde se apreciaron estas extrañas luces. En las imágenes, aparecen y desaparecen en fracciones de segundo.

El impactante espectáculo se presentó alrededor de las 4:15 de la madrugada.

¿Qué son los “duendes rojos” o “red sprite”?

Los “red sprites” (en español, duendes rojos) son descargas eléctricas de gran altitud, que aparecen como destellos rojos o rosados, a veces con formas ramificadas como de medusa o zanahoria, y ocurren a entre 50 y 90 kilómetros de altitud, en la mesosfera.

Características

Duran sólo unos milisegundos

No se ven a simple vista con facilidad (pero pueden captarse con cámaras sensibles o desde aviones/satélites)

Suelen aparecer después de un rayo positivo muy potente que viaja desde una nube hacia el suelo

No son peligrosos para las personas, ya que ocurren muy alto en la atmósfera

¿Dónde se ven “duendes rojos” o “red sprite”?

Se han registrado en distintas partes del mundo, especialmente sobre regiones con tormentas fuertes. En México, por ejemplo, hay reportes de “red sprites” sobre el volcán Popocatépetl y otras zonas con alta actividad eléctrica.

