Captan el fenómeno conocido como “duendes rojos” junto al volcán Popocatépetl: ¿qué son?
De nueva cuenta, en el volcán Popocatépetl se registró el fenómeno denominado “duendes rojos” o “red sprites”, el cual fue captado por cámaras de vigilancia. El hecho ocurrió la madrugada del 16 de septiembre.
Video de los “duendes rojos” o “red sprite”
El video fue compartido por la cuenta @webcamsdemexico, donde se apreciaron estas extrañas luces. En las imágenes, aparecen y desaparecen en fracciones de segundo.
- El impactante espectáculo se presentó alrededor de las 4:15 de la madrugada.
¿Qué son los “duendes rojos” o “red sprite”?
Los “red sprites” (en español, duendes rojos) son descargas eléctricas de gran altitud, que aparecen como destellos rojos o rosados, a veces con formas ramificadas como de medusa o zanahoria, y ocurren a entre 50 y 90 kilómetros de altitud, en la mesosfera.
Características
- Duran sólo unos milisegundos
- No se ven a simple vista con facilidad (pero pueden captarse con cámaras sensibles o desde aviones/satélites)
- Suelen aparecer después de un rayo positivo muy potente que viaja desde una nube hacia el suelo
- No son peligrosos para las personas, ya que ocurren muy alto en la atmósfera
¿Dónde se ven “duendes rojos” o “red sprite”?
Se han registrado en distintas partes del mundo, especialmente sobre regiones con tormentas fuertes. En México, por ejemplo, hay reportes de “red sprites” sobre el volcán Popocatépetl y otras zonas con alta actividad eléctrica.