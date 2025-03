Captan en video figura misteriosa en el Popocatépetl

GENERANDO AUDIO...

En el volcán Popocatépetl captaron un extraño objeto. Foto: Cuartoscuro / Archivo

En el volcán Popocatépetl se captó una extraña figura que dejó sin aliento a muchos porque, al parecer, no tiene explicación lógica.

En la imagen se observó una especie de serpiente de humo que se desplazó a gran velocidad y luego desapareció.

Extraño video en el Popocatépetl

La cuenta de X, @webcamsdemexico, compartió la imagen en donde se observa una especie de humo que se desplaza a gran velocidad.

En un inicio, el “humo” luminoso pareció desplazarse en dos movimientos. Primero, pareció acomodarse y luego, salió a gran velocidad para desaparecer en el firmamento.

No se sabe qué puedo ser el extraño objeto, aunque hay internautas que señalan que pudo tratarse de una falla en una cámara de vigilancia la que ocasionó la visión del extraño objeto.

Aunque hay usuarios de redes sociales que no dudaron en relacionar este hecho con algún avistamiento del fenómeno ovni.

Los ovnis (objetos voladores no identificados) son cualquier fenómeno aéreo que no puede ser identificado de inmediato. No significa necesariamente que sean naves extraterrestres; pueden ser drones, globos, aviones experimentales, meteoritos u otros objetos.

El término se popularizó en la década de 1950 con la Fuerza Aérea de EE.UU., y en la actualidad, algunos gobiernos los llaman FANI (Fenómenos Aéreos No Identificados) para abarcar más posibilidades.

En el caso del volcán Popocatépetl, las cámaras han captado luces extrañas o movimientos anómalos que algunos interpretan como ovnis, mientras que los expertos suelen buscar explicaciones naturales o tecnológicas.