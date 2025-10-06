Cierra tramo de la México-Puebla durante una semana

GENERANDO AUDIO...

En la México-Puebla hay cierre por obras. Foto: Cuartoscuro / Archivo

Del 6 al 10 de octubre se realizará un cierre vial en dos carriles de ambos sentidos en la autopista México-Puebla, entre la puerta 3 de la Volkswagen y Av. San Lorenzo Almecatla.

¿Por qué se cierra la autopista México-Puebla?

El cierre, que será en un horario de 10:00 a 18:00 horas, se debe a trabajos de remodelación en el camellón, el cual mejorará la imagen de la zona.