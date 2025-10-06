Cierra tramo de la México-Puebla durante una semana

| 13:16 | E. Santiago | Agencias
cierra-tramo-de-la-mexico-puebla-durante-una-semana
En la México-Puebla hay cierre por obras. Foto: Cuartoscuro / Archivo

Del 6 al 10 de octubre se realizará un cierre vial en dos carriles de ambos sentidos en la autopista México-Puebla, entre la puerta 3 de la Volkswagen y Av. San Lorenzo Almecatla.

¿Por qué se cierra la autopista México-Puebla?  

El cierre, que será en un horario de 10:00 a 18:00 horas, se debe a trabajos de remodelación en el camellón, el cual mejorará la imagen de la zona.

“Cierre vial del 6 al 10 de octubre en 2 carriles de ambos sentidos de la autopista México– Puebla entre puerta 3 de la Volkswagen y AV. San Lorenzo Almecatla. El Gobierno de Puebla, a través de esta dependencia, realiza trabajos de imagen urbana en el camellón. Recuerda que las molestias son temporales, los beneficios para siempre”, dijo la Secretaría de Infraestructura de Puebla.

Te recomendamos:

El Tren “El Insurgente” operará su ruta completa entre diciembre y enero, confirma Sheinbaum

Estado de México

El Tren “El Insurgente” operará su ruta completa entre diciembre y enero, confirma Sheinbaum

Trump castiga con arancel de 25% a camiones desde noviembre

Estados Unidos

Trump castiga con arancel de 25% a camiones desde noviembre

El primer presupuesto de Claudia Sheinbaum revela sus dilemas de gobierno

Luis Rubio

El primer presupuesto de Claudia Sheinbaum revela sus dilemas de gobierno

Beca Rita Cetina 2025: ¿Sigue abierto el registro para recibir mil 900 pesos?

Becas

Beca Rita Cetina 2025: ¿Sigue abierto el registro para recibir mil 900 pesos?

Etiquetas: ,