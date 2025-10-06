Cierra tramo de la México-Puebla durante una semana
Del 6 al 10 de octubre se realizará un cierre vial en dos carriles de ambos sentidos en la autopista México-Puebla, entre la puerta 3 de la Volkswagen y Av. San Lorenzo Almecatla.
¿Por qué se cierra la autopista México-Puebla?
El cierre, que será en un horario de 10:00 a 18:00 horas, se debe a trabajos de remodelación en el camellón, el cual mejorará la imagen de la zona.
“Cierre vial del 6 al 10 de octubre en 2 carriles de ambos sentidos de la autopista México– Puebla entre puerta 3 de la Volkswagen y AV. San Lorenzo Almecatla. El Gobierno de Puebla, a través de esta dependencia, realiza trabajos de imagen urbana en el camellón. Recuerda que las molestias son temporales, los beneficios para siempre”, dijo la Secretaría de Infraestructura de Puebla.